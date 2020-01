Real Madrid-Atletico Madrid, Supercoppa di Spagna 2019 (Di domenica 12 gennaio 2020) Real Madrid – Atletico Madrid domenica ore 19:00 Real Madrid-Atletico Madrid è la finale di Supercoppa di Spagna in programma questo weekend, a campionato spagnolo fermo e con le altre squadre impegnate nel secondo turno di Coppa del Re. Le due più forti squadre di Madrid si ritrovano avversarie in finale dopo aver eliminato in semifinale il Valencia e il Barcellona. Se da un lato non sorprende la presenza della squadra di Zinedine Zidane in finale, ben meno scontata appare la presenza dell’Atletico a scapito del Barcellona. Per quanto visto in entrambe le semifinali è corretto dire che a giocarsi la finale saranno le due squadre che se la sono maggiormente meritata. Come ci arriva l’Atletico Madrid L’Atletico Madrid ha giocato giovedì, ventiquattr’ore dopo la partita del Real. È stata una bellissima e un po’ atipica semifinale, dominata ... Leggi la notizia su ilveggente

