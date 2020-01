Parma, buone notizie per D’Aversa: Gervinho torna in gruppo (Di domenica 12 gennaio 2020) buone notizie per Roberto D’Aversa in vista della gara con il Lecce: Gervinho è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio Roberto D’Aversa sta ritrovando i pezzi forti della sua rosa, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Dopo il recupero di Inglese, arriva un altro importante rientro. Come riportato dal sito ufficiale della società, Gervinho si è allenato con il gruppo nella seduta odierna. L’ivoriano era fuori da tempo a causa di un infortunio: recupero importante per il Parma. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

