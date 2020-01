Nora Amile de La pupa e il secchione: “Sono casta da 10 mesi, mi ritiro in convento” (Di sabato 11 gennaio 2020) Mente va in onda su Italia 1 La pupa e il secchione e viceversa, torna... L'articolo Nora Amile de La pupa e il secchione: “Sono casta da 10 mesi, mi ritiro in convento” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

Nora Amile de La pupa e il secchione : “Sono casta da 10 mesi - mi ritiro in convento” : La modella che partecipò alla prima edizione del programma svela di aver abbracciato il suo lato più spirituale. Presto passerà un periodo di ritiro spirituale in convento: "Mi prendo una lunga pausa dai piaceri carnali e materiali". Qualche mese fa svelò di aver tentato il suicidio a causa di una brutta depressione.Continua a leggere

Nora Amile de “La Pupa e il Secchione” rivela : “Sono casta da oltre 10 mesi - voglio andare in ritiro in convento” : “Sono casta da oltre 10 mesi per scelta. Ho deciso di concentrarmi sulla mia anima e di prendermi una lunga pausa dai piaceri carnali e materiali“. A rivela rlo al settimanale Oggi è l’ex “ Pupa ” de “La Pupa e il Secchione” Nora Amile che, oltre a dichiararsi single, ha raccontato di aver deciso di cambiare vita. “Presto chiederò alla Madre Superiora delle Carmelitane Scalze di Milano di essere ...

Storie Italiane - Nora Amile vittima di violenza da parte del padre : Un passato fatto di dolore e la voglia di rinascere, nonostante tutto. Nora Amile si racconta a Storie Italiane e svela le violenze da parte di suo padre quando era solo una bambina. L’ex star de La Pupa e il Secchione si è confessata nel salotto di Eleo Nora Daniele, rivelando, con grande coraggio, il dramma che si cela nel suo passato e da cui è fuggita quando aveva 11 anni. “Molto probabilmente c’è stata una crescita ...

Nora Amile de “La pupa e il secchione” - ecco che fine ha fatto : “Ho tentato il suicidio - mi hanno portato in una clinica psichiatrica” : Nel 2006 aveva conquistato tutti per la sua bellezza. La showgirl Nora Amile è stata una delle protagoniste della prima edizione dello show cult “La pupa e il secchione” , condotto da Federica Panicucci e Enrico Papi su Italia Uno. Poi qualche ospitata in tv, impegni vari e il silenzio. Dopo tredici anni Nora ha rilasciato una recente intervista a “Novella 2000”, spiegando cosa è successo in questi anni e di come sia stato difficile per lei ...

