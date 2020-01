Napoli, ancora un episodio di violenza in ospedale: pediatra minacciata di morte (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nuovo episodio di violenza all’ospedale Santobono di Napoli dove questa notte una pediatra che svolgeva il proprio turno di 12 ore in reparto è stata insultata e minacciata di morte dai parenti di un paziente. Crescono i numeri delle violenze ai danni del personale sanitario in questo primo mese del 2020, è l’ottavo caso. Sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocatre” è stato denunciato ancora un altro caso, avvenuto alla Sanità, ieri pomeriggio : ” Oggi pomeriggio la postazione 118 del Chiatamone viene allertata per intervento alla Sanità (quartiere del centro storico di Napoli). L’equipaggio arriva sul posto, rileva i parametri vitali, stabilizza il paziente è lo carica in ambulanza partendo alla volta del Loreto Mare, e fino qui tutto bene, improvvisamente il mezzo di soccorso inforca una traversa molto ... Leggi la notizia su anteprima24

