L'eleganza è un'idea fragile, difendiamola con forza (Di sabato 11 gennaio 2020) eleganza «Sono un timido e faccio fatica a esternare. Non ho ancora imparato a dire: ti voglio bene», racconta a GQ Roberto Bolle, il più popolare ballerino del mondo. «Mia madre lasciò mio padre per una donna. Non è stato facile capire, ma oggi la difendo», racconta G-Eazy, rapper quasi 9 milioni di followers. Sono loro i due uomini copertina scelti per questo numero che esprime la nostra idea di eleganza. Due uomini sinceri, che non fanno mistero delle loro debolezze. E per questo li trovo profondamente eleganti. L’eleganza è un’idea fragile. Troppo spesso se ne va in frantumi. E ci troviamo a riflettere più sulle cadute di stile che sulla capacità di far sbocciare buongusto. Pensiamo all’assenza di gesti anche minimi, che forse abbiamo dato per scontati e così sono passati in cavalleria: che ne dite di salutare prima di iniziare un discorso? Per questo l’eleganza va difesa con ... Leggi la notizia su gqitalia

