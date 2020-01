Incendi Australia: 2 roghi si fondono in un’inferno di fuoco nel Sud-Est (Di sabato 11 gennaio 2020) Continua l’emergenza Incendi in Australia, dove i roghi stanno devastando la regione ormai da mesi. Due Incendi si sono fusi formando un fronte di fuoco di 640mila ettari nel sudest dell’Australia, nelle Snowy Mountains, mentre prosegue la crisi senza precedenti nel Paese. Un uomo che ha tentato di proteggere la propria casa dalle fiamme vicino Tumbarumba è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasportato a Sydney dall’elisoccorso. La situazione è migliorata dopo che nella notte gli Incendi sono stati alimentati da forti venti e dai fulmini che hanno acceso nuovi fuochi nel Nuovo Galles del Sud e Victoria. Le previsioni sono di un relativo miglioramento la prossima settimana. Vari vigili del fuoco hanno riportato ustioni non gravi e problemi respiratori, nessuno è stato ricoverato. Le autorità prevedono che il mastodontico Incendio brucerà per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

