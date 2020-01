Fortitudo Bologna-Pesaro in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) oggi (11 gennaio) si svolgerà la sfida tra Fortitudo Bologna e Pesaro, match valido per... L'articolo Fortitudo Bologna-Pesaro in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

BasketItalyit : Fortitudo-Pesaro: Victoria Libertas a Bologna cerca il “reset” nel giro di boa di metà stagione - AllAroundnet : @LegaBasketA 1^ritorno 2019-20 @Fortitudo103 riceve @AllianzPallTS che ha aggiunto @DeronWashington - Eurosport_IT : BASKET CITY DOMINA LA SERIE A! ???????? Bologna, trascinata da @Virtusbo e #Fortitudo, riempie il 92% del palazzo ???? -