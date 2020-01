Filippo Nardi fidanzato Barbara D’Urso? La verità a Verissimo (Di sabato 11 gennaio 2020) Questo articolo Filippo Nardi fidanzato Barbara D’Urso? La verità a Verissimo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. foto Filippo Nardi non è il fidanzato di Barbara D’Urso: è arrivata in diretta tv a Verissimo in una finta “busta choc” imitando proprio il programma che lei stessa conduce. “Siamo solo amici, non ci siamo dati neanche un bacio. Questa è una finta busta choc. Siamo molto carini insieme, bisogna dirlo.” Quando si torna … Leggi la notizia su youmovies

soul_brex : @carmelitadurso @verissimotv l'ho sempre detto che Filippo Nardi se la fa con Barbarella la casta !! - DanDanSuxx2 : Se Barbara si mettesse con Nardi, sarebbe Filippo a prendere il cognome di Barbara, non viceversa #verissimo - Alessiaaaa7 : RT @Ri_Ghetto: Io adesso voglio sapere con chi era a cena ieri Barbarella che nelle stories era con un uomo e lui le ha messo un anello. Da… -