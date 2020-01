Epidemia misteriosa in Cina: individuate le cause ma ecco cosa succede (Di sabato 11 gennaio 2020) La Cina è terrorizzata da una nuova Epidemia che si sta diffondendo velocemente: si tratta di una polmonite virale che ha colpito 59 persone nel mese di dicembre scorso. I ricercatori stanno studiando il ceppo di coronavirus individuato nei paziente ma non riescono a trovare una soluzione all’Epidemia dilagante. Il primo paziente è morto. Lo riferiscono … L'articolo Epidemia misteriosa in Cina: individuate le cause ma ecco cosa succede proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

