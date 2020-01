Di Battista difende Di Maio: “Artefice di molti successi” (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo giorni in cui Luigi Di Maio è sotto attacco sia da parte degli avversari che da parte di alcuni esponenti interni al Movimento che lo vorrebbero fuori dalla porta, Alessandro Di Battista ha voluto scrivere delle parole in sua difesa. Di Battista difende Di Maio Premettendo di non essere mai stato un grande fautore di un governo con il Partito Democratico, che non perde occasione di definire “partito di sistema“, ha ammesso che gli esecutivi degli ultimi due anni hanno portato a casa diversi buoni risultati. Tra questi la legge sulla prescrizione, la Spazzacorrotti, il reddito di cittadinanza, il decreto Dignità e il taglio dei vitalizi. Tutti provvedimenti di cui, ha sottolineato, il principale artefice è stato Di Maio. Pur avendo invocato una maggior presa di posizione anti sistema, ha dovuto ammettere che quelle leggi “ce le sognavamo venti anni fa“. Il ... Leggi la notizia su notizie

