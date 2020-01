Craxi redivivo grazie a Francesco Favino nell' "Hammamet" di Gianni Amelio - (Di sabato 11 gennaio 2020) Serena Nannelli Ritratto intimo, romanzato e mai ossequioso di un leader caduto in disgrazia e prossimo alla fine. Un film che poggia interamente sulla performance stupefacente dell'attore protagonista. Uscito in oltre quattrocento copie, "Hammamet" di Gianni Amelio racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, contumace nella sua villa-rifugio in Tunisia.Il film, arrivato a quasi vent'anni dalla morte del suo protagonista (l'anniversario sarà il prossimo 19 Gennaio), si astiene dal formulare qualsiasi giudizio di natura storica e politica. Non ci troviamo di fronte ad un'opera celebrativa o riabilitativa, bensì al viaggio nei tormenti di un ex-potente prossimo alla fine del suo cammino esistenziale. Girato nella vera residenza di Craxi a Hammamet, il film di Amelio non si schiera, limitandosi a narrare il crepuscolo di un'epoca attraverso quello che ne fu un ... Leggi la notizia su ilgiornale

