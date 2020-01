Calcio, Gosens risponde a Lautaro Martinez, 1-1 a San Siro tra Inter e Atalanta. Handanovic para un rigore (Di domenica 12 gennaio 2020) Termina sul punteggio di 1-1 la sfida di San Siro, valida per il 19° turno del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020, tra Inter e Atalanta. Alla Scala del Calcio vanno a segno l’argentino Lautaro Martinez al 4′ e il tedesco Robin Gosens al 75′. Una sfida nella quale, ai punti, la Dea avrebbe meritato qualcosa in più, anche per la clamorosa occasione sprecata dal colombiano Luis Muriel, che ha fallito un Calcio di rigore all’88’, anche per via di un Samir Handanovic superlativo. La Beneamata, dunque, barcolla ma non molla e strappa un pareggio che la porta a quota 46 punti in classifica (in testa), con una lunghezza di vantaggio sulla Juventus e quattro sulla Lazio. L’Atalanta è quinta con 35 punti. I nerazzurri, ora, presteranno attenzione al match di domani dell’Olimpico tra la Vecchia Signora e la Roma, che in caso di successo bianconero ... Leggi la notizia su oasport

