Cagliari Milan 0-2 primo gol di Ibra in Serie A – VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Mister Pioli ha schierato da titolare Zlatan Ibrahimovic, il Milan è sembrato da subito deciso a voler portare via i 3 punti dal difficilissimo campo del Cagliari. Il bomber svedese non ha deluso le aspettative e ha perfino segnato il suo primo gol al 9′ minuto del secondo tempo. Il gol è stato realizzato con un tocco … L'articolo Cagliari Milan 0-2 primo gol di Ibra in Serie A – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

IsmaelBennacer : ?? Cagliari - AC Milan ?? Sardegna Arena ? 15h00 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : Campione infinito. #Ibrahimovic torna dal 1’ segna e trascina il #Milan, giocatore di un’altra categoria (in gol 28… - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? Inter-Atalanta, Conte dal dentista ?? Il Milan di Ibra: titolare a Cagli… -