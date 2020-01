Boca, Russo: «Giusto aiutare De Rossi» VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Boca, le parole del tecnico degli argentini in merito all’addio di Daniele De Rossi che tornerà in Italia Dirigenza e allenatore hanno provato a convincerlo ma alla fine Daniele De Rossi ha scelto di andare via, di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo e di tornare in Italia. Ecco le parole del tecnico Russo in merito. «Con Daniele De Rossi stiamo stati chiari. Sia io che i dirigenti del club volevamo che restasse ma abbiamo capito la sua posizione. La persona viene prima di tutto. Ci siamo salutati e gli auguro il meglio. Bisognava aiutarlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

