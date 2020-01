Amici 2020, puntata di sabato 11 gennaio in diretta (Di sabato 11 gennaio 2020) Michelangelo - Amici 19 Amici 19 riparte su Canale 5 con un nuovo speciale del sabato pomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri. Amici 2020: anticipazioni puntata di sabato 11 gennaio Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la prima puntata del 2020 di Amici 19. Presenti in studio i sei professori: per il canto Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli; per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Valentin, per volere della Celentano, viene mandato in sfida immediata per ‘punizione’; il ballerino supera però la sfidante e conferma il suo banco. A dover lasciare la scuola sarà invece, sempre per la danza, Giuseppe, che lascia il posto alla neo arrivata ... Leggi la notizia su davidemaggio

