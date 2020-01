Valverde tranquillo: «Allenatori in permanente instabilità» VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Valverde, le parole del tecnico del Barcellona al termine della gara in cui i catalani sono usciti sconfitti per mano dell’Atletico Il derby tra Barcellona e Atletico Madrid, che valeva la finale di Supercoppa spagnola, è stato vinto dalla squadra del Cholo Simeone. Al termine del match il tecnico Valverde ha analizzato il tutto in conferenza stampa. Ecco le sue parole. «Gli Allenatori si muovono sempre con l’idea di traballare. Sappiamo com’è il calcio, sappiamo che c’è sempre instabilità permanente. Questo è vero soprattutto quando non arrivano i risultati e si perde. Abbiamo perso ed è chiaro che si parli del mio futuro o di altre cose. Non lo posso controllare ma io mi dedico alle mie cose». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

