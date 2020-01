Uomini e Donne Over: l’affronto di Juan Luis a Gemma prima dell’addio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si è dissolta come una bolla di sapone la magia tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano a Uomini e Donne. Una conoscenza iniziata sotto i migliori auspici e conclusa con l’uscita del cavaliere dal parterre del Trono Over, con ennesima delusione per la dama a fare da contorno al clamoroso insuccesso. L’uomo non le ha concesso neppure un bacio d’addio, cosa che ha deluso, nuovamente, la protagonista torinese del dating show. Juan Luis saluta tutti e se ne va È bastato un saluto generale, rivolto a tutti – Gemma compresa -, per sigillare l’uscita di scena di Juan Luis Ciano dal Trono Over di Uomini e Donne. Un addio senza troppi fronzoli, dove non c’è stata neppure una stretta di mano tra dama e cavaliere. La Galgani avrebbe voluto almeno un minimo contatto dopo l’esperienza che l’ha vista arrivare ai ferri corti con il cavaliere, ma l’ennesima delusione del suo percorso è arrivata ... Leggi la notizia su thesocialpost

