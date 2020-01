Un'inedita GPU AMD Radeon RX supererebbe le prestazioni di NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti fino al 17% (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una GPU AMD Radeon RX inedita è stata individuata all'interno del subreddit di AMD e sembra essere molto più veloce di GeForce RTX 2080 Ti di NVIDIA, almeno nei benchmark VR. La GPU che è stata individuata insieme a un processore AMD Ryzen 7 4800H non ha un nome definitivo, quindi è probabile che si tratti di un prototipo o di un primo esempio di ingegneria di quella che si presume sia la grande GPU Navi.La scheda grafica è apparsa sul database OpenVR Benchmark e sorprendentemente, è stata testata con un'installazione che consisteva in un processore AMD Ryzen 7 4800H. I campioni di sviluppo e ingegneria vengono testati con strane configurazioni, ma i dettagli più sorprendenti sono i numeri delle prestazioni che questa scheda è in grado di fornire.Confrontando il benchmark CyubeVR a una risoluzione di 1512x1680 con un HTC Vive MV (90 Hz) HMD, la GPU inedita e sconosciuta riesce a segnare ... Leggi la notizia su eurogamer

