“Un aereo progettato dai clown: non ci metterei la mia famiglia”: le parole dei dipendenti di Boeing sul 737 Max delle tragedie (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dipendenti Boeing su aereo 737 Max degli incidenti: “progettato da clown” “È un aereo progettato da pagliacci con la supervisione di scimmie”, così ridicolo che sembra “uno scherzo” e su cui nessuno “farebbe viaggiare la sua famiglia”: sono solo alcune delle comunicazioni interne tra alcuni dipendenti di Boeing sul 737 Max, il velivolo finito al centro delle polemiche nei mesi scorsi per gli incidenti avvenuti in Indonesia e in Etiopia. Queste frasi, emerse dalle migliaia di mail e documenti che la celebre società statunitense costruttrice di aerei ha trovato il mese scorso nei suoi server, rischiano di causare nuovi danni d’immagine alla compagnia. Che già non vive un gran periodo, dopo il duplice disastro aereo in Indonesia e in Etiopia rispettivamente a ottobre 2018 e marzo 2019. Nel giro di cinque mesi, 346 persone sono rimaste ... Leggi la notizia su tpi

