Tragedia a Loreto, il 16enne Mattia Perini muore investito dal treno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il giovane Mattia Perini è morto a Loreto (Ancona) investito mortalmente da un treno in transito. Il ragazzo ha attraversato i binari con le cuffiette. Loreto (AN) – Immane Tragedia nelle Marche nella giornata di giovedì. Il 16enne Mattia Perini, residente a Civitanova Marche, è morto in un incidente dopo essere stato investito da un treno vicino alla stazione di Loreto, in provincia di Ancona. Tragedia alla stazione di Loreto Mattia, studente dell’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto, era in attesa del Regionale che lo avrebbe riportato a casa dopo la scuola. Secondo la testimonianza degli altri giovani che attendevano il treno sulla banchina – riferisce il preside dell’Istituto alberghiero -, il giovane avrebbe attraversato i binari indossando le cuffiette per ascoltare musica e accorgendosi solo all’ultimo momento del convoglio in ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Tragedia a Loreto, il 16enne Mattia Perini muore investito dal treno - brunj75 : RT @robertobruni83: Leggere certe notizie ti spezza il cuore! L’incidente avvenuto quest’oggi alla stazione ferroviaria di #Loreto è un’imm… - infoitinterno : Tragedia alla stazione di Loreto, 15enne travolto e ucciso da un treno: traffico in tilt -