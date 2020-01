Terremoto oggi in Italia 10 gennaio 2020: tutte le ultime scosse | Scosse in tempo reale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Terremoto oggi 10 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, venerdì 10 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. tutte LE Scosse Le Scosse di ieri, 9 gennaio Sono diverse le Scosse di Terremoto registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella giornata di ieri, giovedì 9 gennaio. Tra quelle di maggior rilievo c’è la serie di Scosse che si è verificata in provincia di Perugia poco dopo la mezzonatte. Il primo sisma, di magnitudo 1.5, è stato ... Leggi la notizia su tpi

SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 a Campotosto (L'Aquila) - luc798 : RT @ultimenotizie: Due scosse di #terremoto sono state registrate oggi sulla costa siciliana nord orientale, in provincia di Messina, alle… - corradovigo : Oggi su #Vigopensiero: Terremoto alla piana di Catania -