Sondaggi elettorali, la minaccia al governo non arriva da Matteo Salvini (Di sabato 11 gennaio 2020) Sondaggi elettorali: a due settimane dal voto in Emilia Romagna e Calabria che si annuncia decisivo per molti, emerge un dato davvero sorprendente. I Sondaggi elettorali non sempre azzeccano tutto. Ma in questo momento, a due settimane dalle Regionali in Emilia Romagna e Calabria, disegnano un quadro che per l’attuale allenaza di governo è preoccupante. … L'articolo Sondaggi elettorali, la minaccia al governo non arriva da Matteo Salvini proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

BartNicolotti : @passionescatto Differenza tra sondaggi e voto reale alle ultime politiche Sondaggio,Voti reali M5S:27,34: +7 PD:… - stefanodirusso1 : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Tecnè: #EmiliaRomagna, #Bonaccini e #Borgonzoni divisi da un punto - infoitinterno : Sondaggi elettorali Tecnè: Emilia, Bonaccini e Borgonzoni divisi da un punto -