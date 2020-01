Sci alpino, startlist e pettorali di partenza discesa Altenmarkt 2020: programma, orario e tv (Di venerdì 10 gennaio 2020) Domani, sabato 11 gennaio alle ore 11.45, vedremo andare in scena la discesa libera femminile di Altenmarkt (Austria), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Una pista sulla quale l’Italia non ha mai vinto. Uno score davvero negativo, con appena due podi totali, che va assolutamente rimpolpato. Mai come quest’anno tra le altre cose, questa missione potrebbe essere meno “impossibile” di quanto accaduto dal 1980 ad oggi. Le atlete, infatti, saranno impegnate in una discesa libera nella giornata di sabato e una combinata per quanto riguarda domenica. Due prove nelle quali la nostra squadra ha frecce al proprio arco decisamente interessanti.In discesa, come sempre, Sofia Goggia farà da traino per tutta la nostra pattuglia. La bergamasca, come tutte le azzurre, non ha mai vinto ad Altenmarkt e cercherà di migliorare questa statistica. Conoscendo le ... Leggi la notizia su oasport

