Sci alpino, i gigantisti azzurri inseguono un complicato colpo di coda sulla mitica Chuenisbaergli di Adelboden (Di venerdì 10 gennaio 2020) La stagione della Coppa del Mondo sci alpino ha preso il via con una costante che ci fa davvero ben sperare: l’Italia si è dimostrata competitiva in ogni specialità, sia tra gli uomini, sia tra le donne. Le vittorie sono arrivate molto più numerose del previsto, ed i podi hanno fatto da contorno ad un primo scorcio di annata assolutamente positivo in ogni categoria. Anzi no, una disciplina che sta mancando all’appello, e non certo da quest’anno c’è. Si tratta dello slalom gigante maschile. Già, in questa specialità, gli atleti azzurri continuano a marcare visita. Quest’anno in gigante si è gareggiato a Soelden, in avvio di stagione, quindi a Beaver Creek, ed in Alta Badia. Nessun podio per i nostri portacolori e, sostanzialmente, nessuna speranza di emergere in maniera concreta. Abbiamo assistito a qualche buona manche, a qualche sprazzo qua e la, ma la ... Leggi la notizia su oasport

