Sanremo 2020, Il Confronto di Marco Masini: testo e significato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Marco Masini è uno dei 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020: la partecipazione all’evento coincide anche con il trentennale della sua carriera, che il cantante aveva annunciato sui suoi profili social lo scorso novembre. “Il 2020 sarà un anno importante – scriveva -, perché festeggeremo i nostri 30 anni di musica, canzoni, concerti, vita insieme… io e voi! Ci sarà un disco che uscirà in primavera, e ci sarà un tour nei teatri per ritrovarci e fare festa insieme”. Proprio Il Confronto, brano che Marco Masini porta a Sanremo 2020, è inserito nel nuovo progetto. Marco Masini, Il Confronto Amadeus ha svelato i nomi dei 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020: tra questi c’è anche Marco Masini che presenta la canzone Il Confronto. Non si tratta, però, della prima presenza all’Ariston per il cantante: nel 1990, infatti, fece il suo debutto ... Leggi la notizia su notizie

