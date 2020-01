La vera storia del record degli occupati (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ieri l’Istat ha raccontato il record storico dell’occupazione in Italia: 23 milioni e 486 mila, ovvero il 59,4% della popolazione attiva. Un dato interessante soprattutto se confrontato con le narrazioni sulle “società signorili” in cui i cittadini che non lavorano sono di più rispetto a quelli che lavorano. Al record storico — registrato in novembre dall’Istat, +0,1% su ottobre e +0,9% su novembre 2018 — contribuiscono soprattutto le donne: 35 mila occupate in più da ottobre a novembre su un totale di 41 mila, l’85% della nuova occupazione del mese. E i giovani nella fascia 25-34 anni: 34 mila in più su ottobre (a scapito della fascia di giovanissimi under 25 che scende di 10 mila occupati). Attenzione, però. Come spiega oggi Repubblica, il dato mensile non cancella una tendenza in atto da tempo. In Italia il lavoro è povero, poco produttivo, male remunerato. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

