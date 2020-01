Il Comune di Geraci Siculo nega la cittadinanza onoraria a Liliana Segre (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Comune di Geraci Siculo ha negato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. L’opposizione attacca: “Scritta una brutta pagina di storia”. Geraci Siculo (PALERMO) – negata la cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Geraci Siculo, in provincia di Palermo. Il consiglio ha respinto a maggioranza la proposta presentata da un gruppo di opposizione. Tra le motivazioni che hanno portato a questa decisione anche il fatto che la senatrice a vita non avrebbe alcun merito particolare nei confronti dell’umanità. Secondo l’amministrazione la consegna di questo riconoscimento alla Segre avrebbe potuto assumere un carattere discriminatorio nei confronti di tutti gli altri deportati nei lager nazisti. Netta la condanna da parte dell’opposizione che ha parlato di “una brutta pagina di storia politica recente della cittadina ... Leggi la notizia su newsmondo

Agenzia_Ansa : Ancora un 'No' per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre Il consiglio comunale di Geraci Siculo ha respinto a ma… - sadape54 : RT @AlbertoLetizia2: Il consiglio comunale di Geraci Siculo (PA) boccia a maggioranza la proposta di conferire la cittadinanza onoraria all… - NewsMondo1 : Il Comune di Geraci Siculo nega la cittadinanza onoraria a Liliana Segre -