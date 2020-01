Harry e Meghan, la linea di successione cambia? - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Francesca Rossi Con la loro decisione di rendersi indipendenti dalla royal family, Harry e Meghan hanno sollevato un polverone e c’è già chi vorrebbe vederli fuori dalla linea di successione Harry e Meghan hanno innescato uno scandalo di cui, con ogni probabilità, si parlerà per settimane. Sono riusciti perfino a offuscare una vicenda ben più grave, cioè il caso Epstein in cui è stato coinvolto il principe Andrea. Come sostiene l’editor di Royal Central Lydia Starbuck il principe Harry avrebbe mandato in fumo in un secondo, con un post su Instagram, la speranza di vederlo in ruolo di primo piano non solo ora, ma soprattutto quando il principe Carlo diventerà re. È bastato un messaggio social per deviare il corso della royal family e costringere Sua Maestà a valutare la possibilità di cambiamenti importanti. Non conosciamo ancora bene i termini di questo “divorzio” tra i ... Leggi la notizia su ilgiornale

