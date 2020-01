Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l’annuncio è emozionante: come un sogno (Di venerdì 10 gennaio 2020) La coppia Filippo Magnini – Giorgia Palmas è ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo: l’annuncio in trasmissione rappresenta davvero una gran notizia Giorgia Palmas e Filippo Magnini (instagram, screeshot) – Verissimo (Facebook, @verissimo) Tra i tanti ospiti della nuova e ricca puntata piena di spunti di Verissimo, ci sono anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini: la coppia si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin e dà un annuncio che farà felice davvero tutti. Estremamente felici, uniti e pieni d’amore, la coppia spiega che a marzo convoglierà a nozze, e si dicono assolutamente impazienti in attesa dell’arrivo del grande giorno. La proposta, stando a quanto spiegato da Giorgia, è finalmente arrivata nel corso della notte di Natale. L’ex nuotatore ha dunque scelto un giorno speciale per fare alla sua ... Leggi la notizia su chenews

