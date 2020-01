Cinisello Balsamo, giovane di 28 anni accoltellato dopo una rissa in strada: in fuga l’aggressore (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un giovane di 28 anni è stato vittima di una violenza a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano, al termine di una lite all'altezza di viale Romagna. Il ragazzo ha riportato ferite da arma da taglio al costato e alla gamba, ma da quanto risulta non si troverebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece non è ancora stato identificato dalle forze dell'ordine. Leggi la notizia su fanpage

