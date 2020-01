"Bonaccini vincerà". Prodi a difesa del fortino emiliano (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Penso che Bonaccini vincerà e, in ogni caso, le ricadute del voto dipenderanno piuttosto dai possibili nuovi equilibri dentro le forze di maggioranza e di opposizione”. Così Romano Prodi in un’intervista al Corriere della Sera.Salvini che vuole liberare l’Emilia-Romagna? “Ma liberarla da cosa?”, risponde il Professore. “L’Emilia-Romagna è una terra libera. E per di più qui ci sono redditi più elevati e maggior tasso di occupazione. Vogliamo parlare degli investimenti della Lamborghini, della Philip Morris? I dati economici dell’Emilia sono migliori del resto del Paese. È in questa regione che ci sarà la maggior concentrazione di big data in Italia. Due terzi dei computer del futuro sono destinati all’Emilia-Romagna. E il fatto che tanti vengano a curarsi nelle nostre strutture ... Leggi la notizia su huffingtonpost

