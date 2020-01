Bimba deceduta nell’incendio a Servigliano, il racconto della madre (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nei giorni scorsi a Servigliano, in provincia di Fermo, un’abitazione è andata in fiamme e purtroppo ha portato al decesso di una bambina di soli sei anni. Per lei, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori dell’ambulanza, non c’è stato nulla da fare. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità ma soprattutto, i familiari della piccola. La madre, di origini bulgare, ha provato a salvarle la vita, ma non è riuscita a tornare nella casa. L’incendio è partito dalla cucina e le forze dell’ordine, stanno indagando per capire da cosa sia stato causato e come sia andata tutta la dinamica. In casa c’erano la mamma e le due bambine, una di sei ed una di cinque anni. La donna, intorno alle due e cinquanta del mattino, si è svegliata a causa dell’odore acre che c’era nell’abitazione. Quando si è resa ... Leggi la notizia su bigodino

