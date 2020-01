Avengers: Endgame, Thanos doveva assomigliare di più ai fumetti originali (Di venerdì 10 gennaio 2020) In Avengers: Endgame, il villain Thanos avrebbe dovuto essere più simile alla sua trasposizione nei fumetti Marvel, ma i Fratelli Russo hanno deciso diversamente. Dopo nove mesi dall'uscita di Avengers: Endgame, ancora si parla del successo del film Marvel e, in particolare, del villain indimenticabile Thanos che, a quanto pare, sarebbe dovuto apparire più simile alla sua versione fumettistica, ma i registi Joe e Anthony Russo hanno scelto una versione più cinematografica del personaggio. Il personaggio di Thanos è diventato senza dubbio uno dei cattivi più memorabili della saga degli Avengers e, in generale, dei film Marvel. Ma, il personaggio è apparso in vesti molto diverse rispetto alla sua versione originale presentata nei fumetti. Da Guardiani della Galassia ad Avengers: Infinity War, per poi ... Leggi la notizia su movieplayer

