Alvino: “Nello spogliatoio ancora oggi si parla delle multe” (Di venerdì 10 gennaio 2020) In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carlo Alvino. Il giornalista di Tv Luna si è soffermato sulla questione multe ai calciatori del Napoli, dopo l’ammutinamento del 5 novembre scorso. “Ci atteniamo alle dichiarazioni, che restano dichiarazioni di facciata. Un problema del genere però qualche pensiero se lo porta. Un allenatore, un dirigente, un calciatore ovviamente deve sminuire, portare avanti un’altra tesi. Ma sono dell’opinione che quest’argomento abbia pesato molto qualche tempo fa e ancora oggi torna nelle discussioni di spogliatoio. E se in uno spogliatoio si parla di queste questioni non si lavora benissimo. Noi dobbiamo credere alle dichiarazioni che ci sono”. L'articolo Alvino: “Nello spogliatoio ancora oggi si parla delle multe” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

SiamoPartenopei : Alvino: 'Se nello spogliatoio si parla di multe non si può essere sereni. Gattuso metterà le cose a posto' - news24_napoli : Alvino: "Se nello spogliatoio si parla di multe non si può… -