Aereo ucraino precipitato, è giallo: per l’Iran non è stato colpito da nessun missile (Di venerdì 10 gennaio 2020) Continua il giallo dell'incidente Aereo del volo della Ukraine International Airlines precipitato in Iran poco dopo il decollo, provocando la morte di 176 persone. Teheran respinge con forza le accuse arrivate da alcuni Paesi occidentali, tra cui Usa e Canada, sullʼipotesi di un attacco missilistico: "Una cosa è certa: questo Aereo non è stato colpito da un missile. È una grande menzogna". Leggi la notizia su fanpage

Agenzia_Ansa : #Trudeau, missile #Iran ha abbattuto l'aereo ucraino - NicolaPorro : Il giallo del #Boeing ucraino decollato da #Teheran e poi precipitato per cause ancora da accertare. Sospetti sui m… - Tg3web : ??In un video su Twitter le immagini di un aereo colpito da un missile. Il New York Times: 'È il Boeing ucraino prec… -