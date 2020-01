Weart, al CES di Las Vegas l’ultima sfida nella digitalizzazione dei sensi con il tatto (Di giovedì 9 gennaio 2020) La presenza di Weart al CES testimonia la definizione di un nuovo standard tecnologico: grazie all’impresa di e-Novia, le sensazioni tattili, quali temperatura, percezione di consistenza, trama, pressione, possono essere registrate e riprodotte in digitale con un grado di realismo mai raggiunto prima. Alla fiera di Las Vegas, Weart svela in anteprima mondiale le ultime declinazioni della sua tecnologia, coinvolgendo i visitatori in esperienze interattive che ridefiniscono il concetto di immersività. Allo stand è infatti possibile sperimentare una soluzione in Virtual Reality, pensata per applicazioni di professional training e di customer experience, per vivere esperienze aumentate con la percezione tattile, reale, di oggetti virtuali. Weart da dimostrazione delle potenzialità della tecnologia anche attraverso esperienze di fruizione di contenuti multimediali «aumentati» con il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

