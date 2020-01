Travolto e Ucciso a 17 Anni Mentre Va a Scuola, Addio a Marco Salmi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un 17enne di Modena, Marco Salmi, ha perso la vita dopo essere stato centrato da un’automobile Mentre si recava a Scuola in bici. Era mattina presto, la visibilità era limitata. Il conducente dell’auto, sottoposto ai test per droga e alcol che sono risultati negativi, non ha potuto evitare l’urto. Portato in ospedale, il ragazzo è deceduto. Tutta la comunità ora piange la scomparsa di Marco Salmi, descritto come un giovane buono e gentile. Il prete della parrocchia locale ricorda: “Marco, con i genitori e la sorella Lucia, frequentavano con assiduità la nostra chiesa”. Il ragazzo era un boy scout, i suoi hobby erano la pallacanestro e la musica. Suo zio racconta che prendeva lezioni di piano. La morte di Marco, comunque, donerà una nuova vita a qualcun altro: il padre e la madre hanno infatti deciso di donare i tessuti e le cornee. Leggi la notizia su youreduaction

