Taglio dei parlamentari, Mallegni (FI): “Referendum fa il gioco di chi vuole allungare brodo di questa legislatura. Ritiro la firma” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Chi vuole veramente il Taglio dei parlamentari, tolga la firma dal referendum”. Così il senatore di FI Massimo Mallegni spiega la sua decisione “irrevocabile” di ritirare la firma per la richiesta di referendum sul Taglio dei parlamentari. “Sennò si fa il gioco di chi vuole allungare il ‘brodo – aggiunge – visto che durante il referendum non si possono sciogliere le Camere“. E continua: “Io ho votato a favore di una norma e ho votato perché ci fosse il referendum confermativo, non abrogativo, su quella riforma. Ma quando ho capito che era nell’aria qualcosa che non mi sta bene, ho deciso diversamente. Noi vogliamo votare immediatamente”. Perciò conclude: “Dal mio punto di vista, il 12 gennaio scade il termine per il deposito delle firme e il 13 si va a votare, quindi con meno parlamentari perché io voglio mandarlo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

