Spin Time, Procura indaga per manifestazione non autorizzata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per “manifestazione non autorizzata” in merito alla festa che si e’ svolta nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, denominato Spin Time, a Roma. Il rave abusivo per Capodanno si e’ svolto nonostante la diffida emessa dal questore di Roma, Carmine Esposito. L’indagine dei poliziotti della Digos e’ coordinata dal pool del Procuratore aggiunto Francesco Caporale. L'articolo Spin Time, Procura indaga per manifestazione non autorizzata proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

