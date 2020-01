Schianto Boeing a Teheran, 2 missili contro l’aereo ucraino abbattuto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo Newsweek, anche la Cbs accredita la tesi dell'abbattimento del Boeing ucraino a Teheran. In particolare, secondo le fonti citate dall'emittente Usa, l'intelligence americana avrebbe intercettato segnali di due missili lanciati dagli iraniani, probabilmente degli SA-15, seguiti poco dopo da un'esplosione. L'ipotesi e' che l'aereo sia stato colpito involontariamente. Anche il governo britannico sta esaminando le notizie "molto preoccupanti" sull'aereo di linea ucraino precipitato ieri in Iran, dopo che responsabili di Kiev hanno dichiarato di non escludere l'ipotesi dell'abbattimento da parte di un missile. L'Ucraina, invece, sta indagando sull'ipotesi che sia stato un missile a causare lo Schianto del Boeing 737-800 della Ukraine International Airlines poco dopo il decollo a Teheran. Lo scrive la Cnn, citando il capo del consiglio ucraino per la sicurezza nazionale e la difesa, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

