Raggi: in via IV Novembre addio a sanpietrini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – “addio sanpietrini in via IV Novembre: verra’ completamente asfaltata. È una delle arterie di traffico piu’ importanti di Roma: ogni giorno consente l’accesso al centro storico a migliaia di cittadini. Ora sara’ finalmente riqualificata. Con questo intervento adegueremo la strada alle esigenze della viabilita’ che vede tutti i giorni un intenso volume di traffico. Ma soprattutto si garantira’ maggiore sicurezza, soprattutto ai motociclisti. Nei prossimi giorni la ditta che eseguira’ la manutenzione allestira’ la zona di cantiere prima dell’inizio effettivo dei lavori. Con l’intervento a via IV Novembre, atteso da molto tempo, prende il via il nostro ‘piano sanpietrini’, il primo progetto di risistemazione e valorizzazione della pietra simbolo della nostra citta’. Successivamente, sara’ ... Leggi la notizia su romadailynews

SkyTG24 : #Roma, Raggi: 'Parte piano sanpietrini, addio in via IV Novembre' - virginiaraggi : L’operazione #StradeNuove non si ferma mai: oggi vi parlo di viale dell’Oceano Atlantico, una delle strade più traf… - codeghino10 : RT @SkyTG24: #Roma, Raggi: 'Parte piano sanpietrini, addio in via IV Novembre' -