PAGELLE Torino Genoa: Sirigu regala i quarti di finale ai granata VOTI

I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Torino Genoa

Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Torino e Genoa, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020.

TOP: Sirigu
FLOP: Zaza, Radovanovic

VOTI

Torino (3-4-1-2): Sirigu 7; Bonifazi 6 (103′ Nkoulou 6), Djidji 6, Bremer 6; De Silvestri 6.5 (82′ Ola Aina 6), Meitè 6, Lukic 5.5 (78′ Rincon 6), Laxalt 6.5; Berenguer 6.5; Zaza 5.5 (91′ Millico 6.5), Belotti 6. All. Mazzarri 6.5.

Genoa (3-4-2-1): Radu 6.5; Goldaniga 6.5, Romero 6.5, Zapata 6 (53′ El Yamiq 6); Ghiglione 6.5, Schone 6.5 (105′ Sturaro s.v.), Behrami 5.5 (65′ Radovanovic 5.5), Barreca 6.5; Cassata 6.5, Agudelo 5.5 (71′ Destro 6); Favilli 6.5. All. Nicola 6.5.

