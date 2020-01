Morto Francesco Claudio Averna, il suo amaro è noto in tutto il mondo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Francesco Claudio Averna, ex presidente della Fratelli Averna Spa, è Morto all’età di 66 anni. Era ricoverato presso l’Istituto dei Tumori di Milano dove aveva affrontato con fermezza la malattia che, purtroppo, non gli ha dato scampo. Morto l’imprenditore Francesco Claudio Averna Francesco Claudio Averna era ricoverato presso l’Istituto dei Tumori di Milano dove ha affrontato con fermezza la malattia che purtroppo lo ha portato via. Famoso per essere stato presidente della Fratelli Averna Spa, era l’esponente della famiglia di imprenditori che ha esportato il nome di Caltanissetta nel mondo grazie allo storico e famoso amaro dei benedettini. In veste di presidente e componente della famiglia Averna, infatti, aveva contribuito a rendere il noto amaro una vera e propria icona di successo sia in Italia che in tutto il mondo. Conosciuto per essere una persona ... Leggi la notizia su notizie

Corriere : Morto Francesco Claudio Averna: il suo amaro è famoso in tutto il mondo - serenel14278447 : Morto Francesco Claudio Averna: il suo amaro è famoso in tutto il mondo. Corriere della sera. - mixborghi : RT @Corriere: Morto Francesco Claudio Averna: il suo amaro è famoso in tutto il mondo -