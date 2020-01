Missili contro basi Usa: “L’Iran aveva informato preventivamente gli Stati Uniti dell’attacco” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Missili contro basi Usa, l’Iran aveva informato gli Stati Uniti dell’attacco A poco più di ventiquattr’ore dal doppio lancio di Missili sulle basi Usa in Iraq, appare ormai certo che l’Iran – come annunciato già ieri mattina – aveva informato preventivamente gli Stati Uniti dell’attacco che avrebbe condotto sulle strutture di al-Asad ed Erbil. Una tesi sostenuta fin da subito dopo l’attacco da alcune fonti diplomatiche arabe, ma che in un primo momento – quando si cercavano informazioni sul numero effettivo di vittime, che secondo l’Iran erano state “almeno 80” mentre gli Stati Uniti, tramite un controverso tweet del presidente Donald Trump, escludevano morti e dicevano che “va tutto bene” – non aveva trovato conferma. Man mano che poi, nel corso della giornata, si è capito che tutti i militari ... Leggi la notizia su tpi

Agenzia_Ansa : Nove missili contro la base militare di Ain Al Asad a Erbil, in #Iraq, dove sono ospitati i militari americani… - repubblica : 'Soleimani Martire', missili iraniani contro truppe Usa. Caccia americani in volo sulla Siria [aggiornamento delle… - fattoquotidiano : Iran, parte l’operazione “Suleimani martire” contro gli Usa: missili contro due basi in Iraq. I militari italiani a… -