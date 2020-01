Meleo: iniziano lavori rimozione sanpietrini su via IV novembre (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – “Nei prossimi giorni daremo il via ufficiale al piano sanpietrini. Iniziamo con via IV novembre, che collega via Nazionale con piazza Venezia, nel cuore di Roma. Un intervento che coniuga esigenze di mobilita’ e tutela dell’identita’ del nostro centro storico. La strada cambia infatti veste: i sanpietrini saranno sostituti da asfalto sulla carreggiata e saranno mantenuti solo nelle cunette, come richiamo storico di questa pietra simbolo della citta’”. E’ quanto fa sapere l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Roma, Linda Meleo, su Facebook. “Si passera’ poi a breve anche all’apertura del cantiere di piazza Venezia, dove sara’ conservata e valorizzata la pavimentazione in selciato. Entro l’anno al via anche i lavori a via Nazionale, per i quali e’ stata bandita la gara a dicembre 2019, ... Leggi la notizia su romadailynews

