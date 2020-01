Matt Dillon: "Garrone, Sorrentino, chiamatemi! Voglio lavorare con voi" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Matt Dillon lancia un appello a Matteo Garrone e Paolo Sorrentino: il divo, desideroso di lavorare in Italia, aspetta solo la chiamata giusta. Matt Dillon si dichiara innamorato del nostro paese e sogna di lavorare con Garrone e Sorrentino, ecco l'appello dell'attore americano lanciato nel corso di un'intervista a Vanity Fair Italia. Vanity Fair Italia celebra i quaranti'anni di carriera di Matt Dillon con una copertina e una lunga intervista in cui l'attore racconta l'amore per il Bel Paese, che visita di frequente, anche grazie alla complicità della compagna italiana Roberta Matromichele: "Sono cresciuto con tantissimi italo-americani, l'Italia fa parte delle mie radici. Ho viaggiato in tutto il mondo, ma amo sempre tornare qui. In Italia mi sento a casa". Il sogno di ... Leggi la notizia su movieplayer

1983DM420 : @NASCARonNBC @NASCAR @mattdracing @tydillon @CoreyLaJoie @BubbaWallace @WilliamByron @JTGRacing @Hendrick24Team… - Inprimeit : Matt Dillon: «In Italia mi sento a casa, aspetto una chiamata di Garrone e Sorrentino» - novasocialnews : Matt Dillon: «In Italia mi sento a casa, aspetto una chiamata di Garrone e Sorrentino» #novasocialnews #nonstopnews… -