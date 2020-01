M5s, D’Uva: “Il documento dei senatori? Non l’ho letto. Ma non è buona mossa, distrae da nostri successi”. E su Autostrade: “Serve revoca” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Il documento dei senatori? Non so cosa sia, non l’ho letto”. Così l’ex capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle Francesco D’Uva poco prima dell’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del M5s commenta il testo nato su iniziativa dei tre senatori 5 stelle Primo Di Nicola, Emanuele Dessì e Mattia Crucioli che affronta cinque problematiche accompagnate da altrettante proposte di soluzioni. “Non è una buona mossa, distrae dai successi del Movimento”, sottolinea D’Uva. E su Autostrade aggiunge: “Siamo stati chiari, ci vuole la revoca”. L'articolo M5s, D’Uva: “Il documento dei senatori? Non l’ho letto. Ma non è buona mossa, distrae da nostri successi”. E su Autostrade: “Serve revoca” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

