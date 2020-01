L’uomo del giorno, Claudio Caniggia: le corse in auto e il cane di Vavassori investito, cocaina e donne [GALLERY] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Classe 1967, Claudio Paul Caniggia, è nato a Hendersen, in provincia di Buenos Aires, il 9 gennaio ed è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Fini da piccolo nutre una passione per il calcio. La sua prima squadra è il River Plate. Debutta a 18 anni. Nel 1988 si trasferisce al Verona e l’anno successivo all’Atalanta, squadra con la quale giocherà maggiormente nella sua esperienza italiana. Due stagioni alla Roma, poi Benfica. Boca Juniors, nuovamente Atalanta, Dundee, Rangers, Qatar SC e Webley. In quest’ultima squadra, semiprofessionista dell’Inghilterra, gioca all’età di 45 anni segnando 7 gol. Caniggia ha giocato anche con la Nazionale argentina per 50 volte mettendo a segno 16 gol. Nel corso dei Mondiali del 1990 si mise in evidenza con due gol pesantissimi: uno al Brasile e uno in semifinale all’Italia, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

