Leti torna a camminare: “Vivete con coraggio anche quando la difficoltà vi rende fragili” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le parole di Leti: "Grazie a chi ha creduto in me, all’intervento chirurgico, alle continue fisioterapie ed alla mia voglia di vivere e di vincere: oggi posso festeggiare con tutti voi! I secondi primi passi sono la cosa migliore che possano capitare nella vita, ti senti viva, alta e finalmente felice!". La 19enne è stata sottoposta a intervento chirurgico dopo essere rimasta paralizzata (una metà del suo corpo) in seguito a una caduta. Leggi la notizia su milano.fanpage

