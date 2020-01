Justin Bieber: “Sono malato, non mi drogavo. Ora sapete la verità” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Gli ultimi due anni sono stati molto duri per Justin Bieber“. Che ormai Justin Bieber stesse vivendo una situazione che a mesi lo ha trascinato in uno stato di profonda psicofisica, era una cosa palese da mesi a tutti ormai. Infatti, la popstar canadese già a marzo dell’anno passato aveva fatto un annuncio che ha spiazzato tutte le sue fans. “Devo ritirarmi momentaneamente dalle scene, devo risolvere dei miei problemi profondi” Così si era congedato dai suoi fans prendendosi una pausa da tutto! Molti avevano parlato di una crisi professionale del cantante, altri di depressione e altri ancora di crisi in famiglia. Sono state diverse le ipotesi avanzate sullo status del noto cantante canadese. (Continua…) Justin Bieber ha annunciato che a breve uscirà un video documentario nel suo canale ufficiale di Youtube, in cui spiegherà dettagliatamente che cosa ... Leggi la notizia su howtodofor

